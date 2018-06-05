В Киеве возле Верховной Рады мужчина совершил самоубийство

В Киеве вечером 4 июня мужчина совершил самоубийство возле здания парламента, спрыгнув с эстакады, которая ведет к вертолетной площадке.

Об этом сообщает Informator.ua.

Читайте также: В Киеве в ритуальное бюро стреляли из гранатомета: снаряд застрял в стене

Спрыгнув, мужчина сразу же попал на дорогу под колеса автомобиля Volkswagen. Поэтому медикам спасти его не удалось, мужчина погиб на месте. Ему было примерно 35 лет.

На эстакаде, откуда он прыгнул, нашли рюкзак с документами. Сейчас полиция устанавливает причины инцидента.

Напомним, в Киеве 4 июня мужчина, прыгнув с Южного моста, погиб от сильного удара о дно. Причиной трагедии стала пьяная ссора, когда нетрезвый мужчина поспорил с друзьями, что спрыгнет с моста "бомбочкой".