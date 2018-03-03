В Киеве возле железнодорожного вокзала прорвало тепломагистраль

Порыв тепломагистрали диаметром 450 мм произошел около 3 часов ночи субботы в Шевченковском районе Киева возле железнодорожного вокзала по улице Симона Петлюры, 25.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В результате без теплоснабжения осталось 6 многоэтажных домов, 1 лечебное учреждение (без стационара), 1 школа и 5 ведомственных объектов", — говорится в сообщении спасателей.

Также на Facebook странице dtp.kiev.ua, сообщается, что в результате прорыва обрушилось более 50 квадратных метров асфальта, образовалась яма глубиной до 3 метров.