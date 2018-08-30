В Киеве возникли большие пробки: карта

В четверг, 30 августа, в Киеве в первой половине дня из-за аварийности на дорогах образовались большие пробки. Так, утром движение было затруднено на Большой Окружной дороге при въезде на Южный мост.

Об этом свидетельствуют данные Google-пробки. Сейчас крупнейшие заторы в Киеве образовались на Большой Окружной дороге, улице Елены Телиги, бульваре Дружбы Народов и Тараса Шевченко, Днепровской набережной, улице Вячеслава Черновола и проспекте Степана Бандеры. Читайте также: Столицу может затопить из-за прорыва дамбы на Киевском водохранилище

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве 30 августа

Карта пробок в Киеве