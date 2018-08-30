В Киеве возникли большие пробки: карта
В четверг, 30 августа, в Киеве в первой половине дня из-за аварийности на дорогах образовались большие пробки. Так, утром движение было затруднено на Большой Окружной дороге при въезде на Южный мост.
Об этом свидетельствуют данные Google-пробки.
Сейчас крупнейшие заторы в Киеве образовались на Большой Окружной дороге, улице Елены Телиги, бульваре Дружбы Народов и Тараса Шевченко, Днепровской набережной, улице Вячеслава Черновола и проспекте Степана Бандеры.
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Карта пробок в Киеве
Карта пробок в Киеве 30 августа
Карта пробок в Киеве
Источник: 24 канал
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