В Киеве впервые выступит рэпер Scarlxrd

Scarlxrd – 23-летний британский рэпер Мариус Листроп, музыкант поколения Z, который громко заявил о себе, создав собственный стиль в хип-хопе. Scarlxrd впервые выступит в Киеве 9 июня.

Рэпер выпускает по два-три альбома в год, его треки длятся не более трех минут, а злости в них хватит на целую толпу людей, которые отказываются верить, что мочить манту можно.

Читайте также: ONUKA презентовала новый альбом MOZAЇKA: аудио

Его клипы легко собирают миллионы просмотров (главный хит, “Heart Attack” имеет более 23 миллионов), в то время как индустрия тратит невероятные деньги, чтобы хоть как-то привлечь слушателя.

Смотрите клип Scarlxrd – "Heart Attack":

Билеты от 790 грн можно заказать на сайте.