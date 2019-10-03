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      В Киеве врач "сбивал" с пациента 20 тысяч долларов за операцию

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      В Киеве врача задержали на получении 20 тысяч долларов взятки
      В Киеве врача задержали на получении 20 тысяч долларов взятки / Фото: прокуратура

      Правоохранители разоблачили сотрудников НАМНУ, которые систематически требовали средства у пациентов за проведение операций. Организатора схемы, заведующего трансплантации и хирургии, задержали во время получения 20 тысяч долларов взятки.

      Деньги злоумышленник ожидал получить от пациента за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшие лечение и реабилитацию, сообщает прокуратура города Киева.

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      Во время проведения следственных действий у него изъяли полученные незаконным путем деньги, а также 60 тысяч долларов, найденные в рабочем кабинете.

      СБУ также сообщает, что сотрудники института НАМНУ систематически требовали и получали деньги от своих пациентов за медицинские услуги, используя свое служебное положение.

      Одна только предварительная консультация стоила пациентам 3 тысяч гривен. А за проведение операций они требовали у людей от 20 до 50 тысяч долларов.

      Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной схемы лиц. Им объявят о подозрении в вымогательстве и получении взятки в крупном размере и в составе нескольких лиц. Такое преступление наказывается лишением воли на срок от 5 до 10 лет.

      Задержание организатора схемы и следственные действия: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Медицина Коррупция Лечение СБУ Служба безопасности Украины Взятка Прокуратура Киева
      Источник: 24 канал
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