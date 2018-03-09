В Киеве вручили Шевченковскую премию

Президент Украины Петр Порошенко наградил лауреатов Шевченковской премии

В этом году премию получили: писательница Эмма Андиевская, директор Украинского научного института в Гарварде Сергей Плохий.

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Кроме того за цикл исторических документальных фильмов о Евромайдане премию получила команда проекта "Вавилона 13". Режиссер Владимир Тихий, операторы Ярослав Пулинский, Сергей Стеценко и Юрий Грузинов сняли десятки документальных лент о революции Достоинства и войне на востоке Украины.

Не все влезли в кадр, условно говоря, этой премии, потому что у нас очень много молодых людей. Вот ребята все ездили в АТО, снимаем дальше. То есть опять же сами события Майдана, на самом деле, это еще та тема, которую так или иначе мы еще не осмыслили, еще много всего впереди,

– рассказал режиссер проекта "Вавилон 13" Владимир Тихий.