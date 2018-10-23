В Киеве вспыхнул конфликт со стрельбой

В ночь на среду, 24 октября, в Киеве возле Бессарабского рынка между двумя группами мужчин вспыхнул конфликт, в результате которого был открыт огонь из оружия.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Издание уточнило, что конфликт между мужчинами произошел около 00:00 возле Бессарабского рынка. Корреспондент издания успел заметить у одного из участников инцидента предмет, похожий на пистолет.

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Через некоторое время было слышно не менее 1 выстрела.

Детали инцидента выясняются.