В Киеве вспыхнул конфликт со стрельбой
В ночь на среду, 24 октября, в Киеве возле Бессарабского рынка между двумя группами мужчин вспыхнул конфликт, в результате которого был открыт огонь из оружия.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Издание уточнило, что конфликт между мужчинами произошел около 00:00 возле Бессарабского рынка. Корреспондент издания успел заметить у одного из участников инцидента предмет, похожий на пистолет.
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Через некоторое время было слышно не менее 1 выстрела.
Детали инцидента выясняются.
Источник: 24 Канал
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