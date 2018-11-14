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      В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складах: фото и видео с места происшествия

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      В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складах
      В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складах / Информатор

      Ночью 14 ноября в Киеве загорелись два склада, принадлежащие частному предприятию. По словам очевидцев, на складах хранилось масло.

      Возгорание складов произошло около 3 ночи, говорится на сайте "Информатор".

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      Точный размер территории возгорания пока неизвестен, но один из владельцев отметил, что площадь одного из складов 70 квадратных метров, а другого – около 210. По словам другого владельца, в складах хранилось масло – масло. Пострадавших нет.

      Пожежа на складах в Києві
      Пожар на складах в Киеве

      По словам владельцев, вариантов, почему могли вспыхнуть помещения, очень много. Очевидцы происшествия сообщили, что охранник успел выйти из помещения еще когда пожар только начинался.

      В Києві загорілися масляні склади
      В Киеве загорелись масляные составы

      Пожар уже локализировали, однако причины возгорания пока не установлены. На месте работают служба спасения, пожарные, ГСЧС и карета скорой помощи.

      Видео с места пожара

      Напомним, 13 ноября в Киеве вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов жилого комплекса "Парк Стоун". С багатовоперхивкы были эвакуированы 60 человек, а также пожарные спасли 10 взрослых и 5 детей.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар
      Источник: 24 канал
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