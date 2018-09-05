В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане: фото

В среду, 5 сентября, в Киеве на Лукьяновке произошел масштабный пожар в ресторане "Ланселот", площадью 300 метров квадратных.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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Как отметили в пресс-службе, сообщение о пожаре поступило около 14 часов дня.

Спасатели до сих пор тушат пожар

На место происшествия незамедлительно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, в ресторане произошло возгорание кровли на площади 300 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара,

– сообщили в ГСЧС.

Тушение пожара продолжается до сих пор. На месте происшествия работает 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 спасателей подразделений ГУ ГСЧС в Киеве.

Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. "Что-то серьезно горит на Лукьяновке. Свидетели утверждают, что это ресторан "Ланселот". Информация уточняется. Серьезные заторы в обе стороны", – говорится в сообщении.



Напомним, 3 сентября в Одессе вспыхнул пожар в складском помещении станции технического обслуживания. В результате возгорания пострадали четверо спасателей.