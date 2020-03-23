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      В Киеве вспыхнул пожар в ТРЦ River Mall: фото

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      Пожар вспыхнул 23 марта в торгово-развлекательном центре River Mall в Киеве. Это на Днепровской Набережной, 12, недалеко от станции метро "Осокорки".

      Дымом затягивает левый берег Киева, сообщает "Главком" со ссылкой на местных жителей.

      Смотрите также фото и видео В крупнейшем ТРЦ Одессы City Center произошел пожар

      На месте пожара работают спасатели. Вокруг River Mall много пожарных машин.

      Заметим, что на время карантина в Киеве закрыты все торгово-развлекательные центры, в том числе и River Mall. Однако, согласно сообщениям на странице River Mall в фейсбуке, на втором этаже ТРЦ работает аптека, а также зоомагазин, продуктовый супермаркет и паркинги.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие Пожар
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