В Киеве вспыхнул пожар в ТРЦ River Mall: фото

Пожар вспыхнул 23 марта в торгово-развлекательном центре River Mall в Киеве. Это на Днепровской Набережной, 12, недалеко от станции метро "Осокорки".

Дымом затягивает левый берег Киева, сообщает "Главком" со ссылкой на местных жителей.

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На месте пожара работают спасатели. Вокруг River Mall много пожарных машин.

Заметим, что на время карантина в Киеве закрыты все торгово-развлекательные центры, в том числе и River Mall. Однако, согласно сообщениям на странице River Mall в фейсбуке, на втором этаже ТРЦ работает аптека, а также зоомагазин, продуктовый супермаркет и паркинги.