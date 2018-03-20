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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

В Киеве встретили паралимпийскую сборную

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Украинская паралимпийская сборная вернулась в Украину. Спортсмены привезли с собой 22 медали, 7 из которых – золотые. Сегодня, 20 марта, в киевском аэропорту "Борисполь" спортсменов встречали родные и журналисты.

Наши паралимпийцы заняли 6 место в командном зачете они завоевали 7 золотых медалей, 7 серебряных и 8 бронзовых. Это хороший результат паралимпийской сборной Украины на играх в Пхенчхане.

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Первую золотую медаль завоевал биатлонист Виталий Лукьяненко, первое серебро – Александра Шишкова в биатлонной гонке на 6 километров. Уже известно, что от государства за первое место спортсмены получат 125 тысяч долларов, 80 тысяч долларов – за второе и 55 тысяч долларов – за третье.

Наши спортивные герои уже прилетели в Киев. Журналисты встречали их вместе с родными, которые так переживали за наших спортсменов и следили за победами. Жены и матери ждали своих родных и тепло встретили их уже дома.

Все эти 10 дней мы с мужем волновались за нашего сына. Я прямую трансляцию Паралимпиады не смотрела, зато смотрел мой муж. Однажды он позвонил мне в 4 часа и сказал: "у нас есть золото",
– поделилась мама паралимпийца.

А жена одного из паралимпийцев рассказала, что волновалась даже больше, чем ее муж. Сидя дома перед телевизором она воображала, что бежит вместо него.

Теги: Новости Украины Паралимпиада-2018 Новости Киева Новости спорта
Источник: 24 Канал
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