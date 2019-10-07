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      В Киеве выпал первый снег: холодные видео

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      В Киеве выпал первый снег (фото иллюстративное)
      В Киеве выпал первый снег (фото иллюстративное) / znaj.ua

      В Киеве первый снег выпал уже 7 октября. Пока не много – чуть присыпало влагой, но киевляне уже делятся своими первыми в этом году снежными видео в социальных сетях.

      Кроме того, пользователи соцсетей отмечают, что утром 7 октября температура воздуха в столице опустилась до 0 градусов.

      Это стоит увидеть: Карпаты засыпало снегом – фото видео

      При этом, синоптики прогнозируют заморозки в течение 7-8 октября. В частности, в ночь с понедельника на вторник в отдельных регионах температура воздуха может дойти до -5 градусов.

      Потеплеет только в среду, 9 октября. Тогда температура воздуха почти на всей территории страны, за исключением Востока, даже ночью будет подниматься выше, чем 3 градуса.

      Первый снег в Киеве 7 октября: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Погода Непогода в Украине
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