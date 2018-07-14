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В Киеве выросла цена в пассажирском транспорте: сколько теперь придется платить

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С 14 июля в Киеве вырос проезд в пассажирском транспорте
С 14 июля в Киеве вырос проезд в пассажирском транспорте / Коллаж 24 канал

С 14 июля в Киеве начинают действовать новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, а именно в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, было подписано соответствующее распоряжение.

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Согласно документу, пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и имеют бесконтактные карты, будут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 гривен (в случае однократного приобретения 50 поездок), зато разовый билет будет стоить 8 гривен.

Заметим, что срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Кроме того, количество поездок, однократно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок должно составлять не более 100 единиц.

Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты – 15 гривен. Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается, подчеркивают в КГГА.

"Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами будут платить за 1 поездку от 6,14 гривны (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 гривны (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным. Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 гривен, а в метрополитене – 610 гривен, на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) – 570 гривен, на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) – 670 гривен", – добавляют в администрации.

Что касается метро, ​​то в "Киевском метрополитене" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 гривен), 14 поездок на 7 дней (за 104 гривны) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 гривен).

Только в случае приобретения жетона или разового билета, пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 гривен.

Также, согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения.

К слову, ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц. Также пассажиры могут осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенным пластиковым бесконтактным карточкам. Кроме того, до конца июля 2018 года пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке по ранее приобретенным по предварительной стоимости жетонам и разовым билетам старого образца без доплаты.

К концу июля 2018 года пассажиры имеют возможность обмена жетонов старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов, на новые без доплаты к действующему тарифу. Обмен жетонов старого образца (два и более жетона старого образца на два больших жетона нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу, будет осуществляться на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2),
– убеждают в горадминистрации столицы.

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Кроме того, представители власти Киева подчеркивают, что в течение августа 2018 года пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой. При этом, обмен жетонов старого образца на проезд в метрополитене осуществляется в течение августа 2018 года на станциях метрополитена "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2).

Начиная с 1 сентября 2018 года, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Теги: Новости Украины Киеврада метро Деньги Транспорт Новости Киева
Источник: 24 канал
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