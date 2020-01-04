19:07
4 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин "впаривает" Трампу "вундервафли". Лукашенко шокировал США
      Вєсті Кремля
      17:42, сегодня
      Вести.UA. Жир: Секрет Ильи Кивы. Гимн труда чиновников в Харькове
      Вєсті.UA
      14:31, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      В Киеве выступит Хакамада, которая предлагала "выкупить" Крым в Украины

      151 Читати новину українською
      Ирина Хакамада выступит в Киеве / info-hit.ru

      На бизнес-форуме в Киеве в феврале планирует выступить российский политик Ирина Хакамада, которая предлагала "выкупить" оккупирован Крым в Украины. При этом она признавала факт аннексии Россией украинского полуострова.

      "Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. (...) не упусти уникальное выступление Ирины Хакамады на DreamBIG Forum! 27 февраля, Дворец Спорта", – сообщила в фейсбуке компания Taryan Group, которая организует выступление Хакамады.

      Читайте также: Актеру из "Сватов" Добронравову разрешили въезд в Украину: документ

      Намерение российского политика посетить украинскую столицу прокомментировал в фейсбуке глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров: "Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину".

      Что именно Хамакада говорила о Крыме

      После аннексии Крыма политик заявляла, что считает действия России в отношении украинского полуострова аннексией и предложила купить в Украины Крым, выплатив соответствующую контрибуцию.

      "Да, это была аннексия, несмотря на "референдум". Он был проведен в ситуации конфликта, а не в нормальных условиях. Поэтому я, с одной стороны, согласна с Явлинским в том, что нам нужен повторный легитимный референдум. Но с другой – если, за Григорием Алексеевичем, повторить референдум, даже без единого нашего вежливого солдата, даже с ОБСЕ, то это все равно ни к чему не приведет. Потому что Украина все равно будет против, даже если большинство проголосует за Россию", – говорила Хакамада.

      По ее словам, "в результате мы можем получить новое военное обострение между нашими странами, а это уже будет катастрофа".

      Поэтому я считаю, что лучше и проще нам заплатить Украине контрибуцию,
      – сказала российский политик.

      Вертеп: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество
      сегодня
      3716
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:04 Вертеп: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество
      Уляна Журба 3716
      сегодня , 14:31 Як Зеленський переміг Порошенка у 2019
      Антон Голобородько 72
      сегодня , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 3580
      сегодня , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 5163
      сегодня , 07:40 В каком возрасте украинцы идут на первую работу: инфографика
      Анна Запотоцька 195
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук