В Киеве выступит Хакамада, которая предлагала "выкупить" Крым в Украины

На бизнес-форуме в Киеве в феврале планирует выступить российский политик Ирина Хакамада, которая предлагала "выкупить" оккупирован Крым в Украины. При этом она признавала факт аннексии Россией украинского полуострова.

"Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. (...) не упусти уникальное выступление Ирины Хакамады на DreamBIG Forum! 27 февраля, Дворец Спорта", – сообщила в фейсбуке компания Taryan Group, которая организует выступление Хакамады.

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Намерение российского политика посетить украинскую столицу прокомментировал в фейсбуке глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров: "Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину".

Что именно Хамакада говорила о Крыме

После аннексии Крыма политик заявляла, что считает действия России в отношении украинского полуострова аннексией и предложила купить в Украины Крым, выплатив соответствующую контрибуцию.

"Да, это была аннексия, несмотря на "референдум". Он был проведен в ситуации конфликта, а не в нормальных условиях. Поэтому я, с одной стороны, согласна с Явлинским в том, что нам нужен повторный легитимный референдум. Но с другой – если, за Григорием Алексеевичем, повторить референдум, даже без единого нашего вежливого солдата, даже с ОБСЕ, то это все равно ни к чему не приведет. Потому что Украина все равно будет против, даже если большинство проголосует за Россию", – говорила Хакамада.

По ее словам, "в результате мы можем получить новое военное обострение между нашими странами, а это уже будет катастрофа".

Поэтому я считаю, что лучше и проще нам заплатить Украине контрибуцию,

– сказала российский политик.