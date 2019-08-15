В Киеве взорвалась и сгорела маршрутка: фото, видео с места события

В Киеве вблизи метро "Лесная" взорвалась и сгорела маршрутка "Киев – Бровары". К счастью, пассажиров внутри не было, а водитель успел выпрыгнуть из салона.

По словам очевидцев, возгорание произошло около 9:00. Водитель услышал резкий удар, затем маршрутка вспыхнула.

К слову – в Киеве водитель автобуса во время движения играл за рулем в игру на смартфоне

Транспорт выгорел дотла. На месте работали спасатели и полиция. Причины возгорания пока не известны.



Маршутка сгорела дотла

В сети люди пишут, что такой инцидент случается не впервые и это похоже на "войну" водителей маршуток. По их словам, все из-за того, что один из частников снизил цену на проезд на одну гривну.

Пострадавших из-за пожара нет

К слову, похожий случай уже случался на Броварском проспекте 18 июля. Тогда маршрутка загорелась прямо во время движения. К счастью, тоже обошлось без жертв.