В Киеве взорвали два автомобиля, принадлежавших одной семье

В Киеве ночью 20 июля неизвестные взорвали два автомобиля, которые принадлежали одной семье. Взрывы прогремели ближе к утру на улице Борщаговской, что возле станции метро Политехнический институт.

По словам свидетелей, они сначала услышали автомобильную сигнализацию, а потом раздался мощный взрыв. А после него – еще один.

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На место происшествия немедленно было направлено дежурное отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло во дворе 9-этажного жилого дома в припаркованных автомобилях Chevrolet и Nissan,

– отметили в пресс-службе ГСЧС.

Поочередно сдетонировали два автомобиля, припаркованные на обочине. Машины выгорели полностью.



Пожар после взрыва двух автомобилей в Киеве

Владельцы утверждают, что это кто-то сделал специально. Работники полиции сейчас устанавливают причины взрыва.

К слову, в Кривом Роге в Днепропетровской области, вечером 16 июля прогремел взрыв в девятиэтажном доме на улице Волшебной, в результате которого пострадали три человека, в том числе один ребенок.