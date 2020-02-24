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      В Киеве взорвали отделение Таскомбанка: фото, видео

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      В Киеве ночью 24 февраля взорвали отделение "Таскомбанка" / Коллаж 24 канала, фото "Информатора"

      Мощный взрыв прогремел ночью 24 февраля в отделении "Таскомбанка", расположенного в Киеве на проспекте Маяковского, 26. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Также злоумышленникам не удалось ограбить банкомат – он остался целым.

      Взрыв в отделении банка прогремел около 2 часов ночи, пишет "Информатор". Однако в полицию сообщения о происшествии поступило лишь около 3:20.

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      Жители соседних с банком домов рассказывают, что услышали громкий взрыв, однако не сразу поняли, что произошло на самом деле.

      В результате взрыва здание банка получило серьезные повреждения, разбиты окна и входные двери. Однако банкомат, который вероятнее всего и был целью злоумышленников, остался целым. Также в результате инцидента нет пострадавших.


      В Киеве в отделении "Таскомбанка" прогремел мощный взрыв / фото "Информатор"

      Сейчас дело о подрыве "Таскомбанка" расследует полиция.


      Правоохранители на месте взрыва у "Таскомбанка" в Киеве / фото "Информатор"

      В отделении "Таскомбанка" в Киеве прогремел взрыв: видео

       


      В Киеве взорвали отделение "Таскомбанка" / фото "Информатора"

      Что известно о "Таскомбанк"?
      Один из первых коммерческих банков в Украине, основан в 1989 году. Главным его владельцем является бизнесмен и бывший регионал Сергей Тигипко.

      По размерам чистых активов "Таскомбанк" сейчас входит в 20 крупнейших банков Украины. В 2018 году он также попал в 20 самых прибыльных украинских банков, получив чистый доход в сумме 402 миллиона гривен.

      Чтобы платить ипотеку в Украине, надо торговать наркотиками или оружием, – Гончарук
      сегодня
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Киева Новости Украины Банки Криминальные новости Полиция Взрыв
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