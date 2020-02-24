В Киеве взорвали отделение Таскомбанка: фото, видео

Мощный взрыв прогремел ночью 24 февраля в отделении "Таскомбанка", расположенного в Киеве на проспекте Маяковского, 26. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Также злоумышленникам не удалось ограбить банкомат – он остался целым.

Взрыв в отделении банка прогремел около 2 часов ночи, пишет "Информатор". Однако в полицию сообщения о происшествии поступило лишь около 3:20.

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Жители соседних с банком домов рассказывают, что услышали громкий взрыв, однако не сразу поняли, что произошло на самом деле.

В результате взрыва здание банка получило серьезные повреждения, разбиты окна и входные двери. Однако банкомат, который вероятнее всего и был целью злоумышленников, остался целым. Также в результате инцидента нет пострадавших.



В Киеве в отделении "Таскомбанка" прогремел мощный взрыв / фото "Информатор"

Сейчас дело о подрыве "Таскомбанка" расследует полиция.



Правоохранители на месте взрыва у "Таскомбанка" в Киеве / фото "Информатор"

В отделении "Таскомбанка" в Киеве прогремел взрыв: видео



В Киеве взорвали отделение "Таскомбанка" / фото "Информатора"

Что известно о "Таскомбанк"?

Один из первых коммерческих банков в Украине, основан в 1989 году. Главным его владельцем является бизнесмен и бывший регионал Сергей Тигипко.



По размерам чистых активов "Таскомбанк" сейчас входит в 20 крупнейших банков Украины. В 2018 году он также попал в 20 самых прибыльных украинских банков, получив чистый доход в сумме 402 миллиона гривен.