В Киеве взорвалось авто: фото и видео

В ночь на 2 апреля на улице Ахматовой, 40 в Киеве взорвался автомобиль Volkswagen.

Об этом сообщает "Киев Оперативный". Информации о пострадавших пока нет. На месте работали чрезвычайныки и сотрудники полиции. Читайте также: В Киеве произошел жуткий взрыв автомобиля: владелец получил травмы ног Взрыв авто в Киеве: видео Причины взрыва выясняють.