В Киеве взорвалось авто: фото и видео
В ночь на 2 апреля на улице Ахматовой, 40 в Киеве взорвался автомобиль Volkswagen.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Информации о пострадавших пока нет. На месте работали чрезвычайныки и сотрудники полиции.
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Взрыв авто в Киеве: видео
Причины взрыва выясняють.
Источник: 24 Канал
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