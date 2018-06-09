В Киеве взорвался автомобиль: фото и видео
В субботу, 9 июня, в Киеве на бульваре Верховной Рады взорвался автомобиль. Очевидцы инцидента утверждают, что автомобиль умышленно подожгли.
Об этом свидетельствует сообщение на странице Facebook-сообщества "Киев оперативный".
"Взрыв и пожар авто в Киеве: БВР рядом с 22 домом 2часа назад взорвали машину. Пострадавших нет. Сгорела машина и рядом гараж", – говорится в сообщении.
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Также сообщается, что есть свидетели, которые утверждают, что видели двух парней в черных футболках, которые бросили что-то в автомобиль и скрылись с места происшествия, после чего вспыхнул пожар.
На месте работают экстренные службы и следственно-оперативная группа.
Смотрите видео с места пожара и взрыва автомобиля в Киеве: