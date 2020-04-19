В Киеве за решетку загремел мужчина, которого в декабре выменяли боевики: детали
Суд в Киеве назначил наказание в виде 7 лет за решеткой уроженцу Запорожья Илье Маслову. Причина – разбой и вооруженные нападения. Казалось бы, обычное бытовое дело, если бы не личность осужденного, которого ранее отпустили в рамках обмена с боевиками 29 декабря 2019 года.
Приговор по этому делу еще 27 марта вынес Оболонский райсуд Киева. О том, что говорится именно об Илье Маслове, пишет "Украинская правда".
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Чтобы разъяснить ситуацию, начнем с самого начала. Итак, Илья Маслов – обыкновенный хулиган. За его плечами уже три обвинительных приговора в Украине, мартовский стал уже четвертым. Кроме того, на его счету еще несколько судимостей в России.
Его дела никоим образом не касались войны на Донбассе, поэтому когда боевики запросили его на обмен, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании.
После Помилования Илья Маслов планировал выехать в Россию. Впрочем из-за судимости там, въезд в Россию ему сейчас запрещен. Тогда мужчина решил вернуться в Киев.
После возвращения Маслов снова взялся за старое. За это короткое время суд уже признал его виновным в разбое, а также против него открыты еще 3 дела, которые сейчас находятся в суде.
За что Маслова осудили на этот раз?Илья Маслов обратился к женщине, которая предоставляет сексуальные услуги за деньги. Они познакомились в Интернете, а потом наш "герой" пригласил ее на встречу. Когда та пришла, он подкрался сзади, приставил к шее нож и потребовал деньги.
Злоумышленник украл у женщины 1 тысячу 600 гривен и телефон за 3,5 тысячи гривен. Похоже, такова цена тех, кого Украина отпустила в рамках обмена. К слову, в суде Маслов признал свою вину.
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