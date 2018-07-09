17:19
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве за убийство гражданки США пожизненно осудили 37-летнего мужчину

94 Читати новину українською
В Киеве за убийство гражданки США пожизненно осудили мужчину
В Киеве за убийство гражданки США пожизненно осудили мужчину / Фото из открытых источников

Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор 37-летнему злоумышленнику, обвиняемому в убийстве гражданки США и нанесении тяжких телесных повреждений ее матери.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Читайте также: Суд вынес приговор подозреваемым в тройном убийстве в Сумской области

"Приговором суда преступник был признан виновным по п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы", – говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, в июне 2017 года мужчина под вымышленным предлогом проник в квартиру 66-летней женщины и с ножом напал на нее и нанес тяжелые ранения. Дочь потерпевшей, 43-летняя гражданка США, которая в тот момент находилась в квартире, пыталась остановить злоумышленника. Однако также получила ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

"Не соглашаясь с принятым решением, обвиняемый подал апелляционную жалобу, в которой просил суд смягчить ему наказание, поскольку считает его слишком суровым и не соответствующим принципам достаточности наказания для исправления виновного. Апелляционный суд города Киева, учитывая доводы прокурора, категорически возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, оставил без изменений приговор Оболонского райсуда города Киева", – припомнили правоохранители.

Теги: Новости Украины Новости США Новости Киева Криминальные новости Судьи
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сегодня, 17:16 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 9
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сегодня, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 68
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
87
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сегодня, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 482
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сегодня, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 182
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук