В Киеве за убийство гражданки США пожизненно осудили 37-летнего мужчину

Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор 37-летнему злоумышленнику, обвиняемому в убийстве гражданки США и нанесении тяжких телесных повреждений ее матери.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Приговором суда преступник был признан виновным по п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы", – говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, в июне 2017 года мужчина под вымышленным предлогом проник в квартиру 66-летней женщины и с ножом напал на нее и нанес тяжелые ранения. Дочь потерпевшей, 43-летняя гражданка США, которая в тот момент находилась в квартире, пыталась остановить злоумышленника. Однако также получила ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

"Не соглашаясь с принятым решением, обвиняемый подал апелляционную жалобу, в которой просил суд смягчить ему наказание, поскольку считает его слишком суровым и не соответствующим принципам достаточности наказания для исправления виновного. Апелляционный суд города Киева, учитывая доводы прокурора, категорически возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, оставил без изменений приговор Оболонского райсуда города Киева", – припомнили правоохранители.