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      В Киеве задержали 2 воров в законе и российского криминального авторитета: видео

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      Задержанный в Киеве "вор в законе" "Тенго Гальский"
      Задержанный в Киеве "вор в законе" "Тенго Гальский" / Фото из открытых источников

      В Киеве милиция задержала 20 февраля двух "воров в законе" "Нодара Руставского" и "Тенго Гальского", а также российского криминального авторитета по прозвищу "Полузвир".

      "В одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе "Нодар Руставский ", а также преступный российский авторитет "Полузвир" и их "сторонники". В отношении этих "уважаемых граждан" решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны", – сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

      Читайте также: "Воры в законе" в Украине поддерживают связи со спецслужбами РФ, – Аваков

      Сьогодні під час проведення оперативно-профілактичних заходів працівниками кримінальної поліції спільно з Центральним...

      Опубліковано Vyacheslav Abroskin  Середа, 20 лютого 2019 р.

      Он добавил, что в Киеве правоохранители также задержали "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский". Он находился в Украине, несмотря на пятилетний запрет на въезд в страну.

      Ответ "вора в законе": "Приехал лечиться" к нам. Что дальше? Волшебного пенделя и на лечение домой в Грузию!
      – отметил Аброськин.

      Вдалий день на «злодіїв в законі» - попри п’ятирічну заборону на в`їзд до нашої країни «Тенго Гальський» сьогодні знов затриманий працівниками поліції в Києві. Відповідь «злодія в законі»: «Приїхав лікуватися» до нас. Що далі? Чарівного пенделя й на лікування додому до Грузії!

      Опубліковано Vyacheslav Abroskin Середа, 20 лютого 2019 р.

       

      Полиция задерживала "Тенго Гальского" в Украине и в августе 2017 года. Тогда гражданин Грузии также утверждал, что приехал в Украину якобы на лечение.

      После этого вор в законе не успокоился и в январе 2019 года "Тенго Гальского" снова задержали в Украине, а именно – в одном из комплексов отдыха Ивано-Франковской области. У мужчины обнаружили пистолет и фальшивые документы. Злоумышленник планировал принять участие в распределении средств от краж, разбойных нападений и угона автомобилей в столичном регионе.

      Что значит "вор в законе"?Это титул некоторых членов преступного мира. Они – элита преступного мира и пользуются среди уголовников значительным авторитетом. "Воры в законе" это специфическое для СССР (в дальнейшем и для стран постсоветского пространства) явление в уголовном мире, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике. Понятие "вор в законе" появилось в 1930-х годах и предусматривает жесткий кодекс уголовных традиций и исключительный уровень закрытости и конспиративности.

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      Теги: Новости Украины Новости России Вячеслав Аброськин Новости Киева Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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