В Киеве задержали 2 воров в законе и российского криминального авторитета: видео
В Киеве милиция задержала 20 февраля двух "воров в законе" "Нодара Руставского" и "Тенго Гальского", а также российского криминального авторитета по прозвищу "Полузвир".
"В одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе "Нодар Руставский ", а также преступный российский авторитет "Полузвир" и их "сторонники". В отношении этих "уважаемых граждан" решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны", – сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
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Он добавил, что в Киеве правоохранители также задержали "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский". Он находился в Украине, несмотря на пятилетний запрет на въезд в страну.
Ответ "вора в законе": "Приехал лечиться" к нам. Что дальше? Волшебного пенделя и на лечение домой в Грузию!
– отметил Аброськин.
Полиция задерживала "Тенго Гальского" в Украине и в августе 2017 года. Тогда гражданин Грузии также утверждал, что приехал в Украину якобы на лечение.
После этого вор в законе не успокоился и в январе 2019 года "Тенго Гальского" снова задержали в Украине, а именно – в одном из комплексов отдыха Ивано-Франковской области. У мужчины обнаружили пистолет и фальшивые документы. Злоумышленник планировал принять участие в распределении средств от краж, разбойных нападений и угона автомобилей в столичном регионе.
Что значит "вор в законе"?Это титул некоторых членов преступного мира. Они – элита преступного мира и пользуются среди уголовников значительным авторитетом. "Воры в законе" – это специфическое для СССР (в дальнейшем и для стран постсоветского пространства) явление в уголовном мире, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике. Понятие "вор в законе" появилось в 1930-х годах и предусматривает жесткий кодекс уголовных традиций и исключительный уровень закрытости и конспиративности.
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