В Киеве задержали активистов "Движения новых сил"

В центре Киева милиция задержала активистов "Движения новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане независимости для марша, который планируется на воскресенье, 18 марта.

Об этом "Движение новых сил" сообщает в Facebook.

"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов. По предварительной информации забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделение полиции", — сообщает пресс-служба.

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Как пишет издание "Громадске", правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей "Движения новых сил" на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

Вокруг находится около 200 полицейских и нацгвардейцев.

Как рассказал Владимир Гавриш, представитель "Движения новых сил", 6 марта они подали заявку в Киевсовет относительно проведения мирной акции возле Майдана Независимости 18 марта.

При этом представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, ведь получили соответствующий звонок о возможной опасности.

"Мы получили звонок с сообщением о том, что в машине находятся опасные предметы. Должны проверить. Продолжается проверка", — отметил полицейский.