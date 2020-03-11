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      В Киеве задержали боевика "Исламского государства": фото

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      Участника террористической организации "Исламское государство" задержали в Киеве. Мужчина находился в международном розыске и ранее нелегально прибыл в Украину.

      Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за совершенные преступления. В Украине он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

      Ранее В Житомире задержали россиянина – члена "Исламского государства": его разыскивал Интерпол

      Так, сотрудникам спецслужбы удалось задержать злоумышленника на одной из улиц Киева. Теперь боевик ИД будет находиться под стражей вплоть до момента его экстрадиции. В прокуратуре уже начали эту процедуру.


      В Киеве задержали террориста "Исламского государства"

      Что известно об ИГ?Непризнанное мусульманское террористическое государство. Ранее контролировало на Ближнем Востоке огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные очаги, которые действуют партизанскими методами.

      "Исламское государство" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004 года, ведущая цель группы – основание Исламского суннитского государства.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Исламское государство СБУ Новости Киева
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