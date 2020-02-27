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      В Киеве задержали "черных лесорубов": они вырубили лес в Пуще Водице на миллион гривен

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      В Киеве задержали жителей Ровненской области. Злоумышленники организовали и осуществляли незаконную вырубку дуба на территории ландшафтного заказника Пуща Водица и Межигорского лесничества. Предварительно, сумма ущерба может достигать 1 миллиона гривен.

      Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве, в общем задержали 8 человек. По информации прокуратуры Киева, организатор – 36-летний житель Ровненской области, который привлек еще 7 местных жителей.

      Обратите внимание! Последнее предупреждение: Гончарук пригрозил чиновникам за незаконную вырубку лесов

      Кроме задержания оперативники также провели обыски в помещениях злоумышленников и на складах. В итоге правоохранители изъяли:

      • "черновые" записи,
      • срубленные деревья,
      • оборудование,
      • транспорт, на котором перевозили древесину,
      • другие вещественные доказательства.

      Участие в операции принимали оперативники Департамента стратегических расследований, следователи полиции Киева и патрульные. Все происходило по процессуальному руководству прокуратуры Киева.

      Как выяснили следователи, каждый участник преступной группировки отвечал за свое направление деятельности в зависимости от объема и сложности "заказа". Речь идет об:

      • организации незаконной вырубки древесины,
      • подборе работников и доставке их в Киев,
      • транспортировке древесины в склады хранения и населенные пункты, которые отмечали клиенты.

      Они тщательно планировали не только свои шаги, а и маршруты вывоза дуба. Их склад располагался в Ровно. А реализовывали древесину по цене 500 долларов за кубический метр. По предварительным подсчетам, злоумышленники нанесли государству ущерб на более чем 1 миллион гривен. Преступная группа действовала с мая 2019 года по февраль 2020 года.

      "Черным лесорубам" уже сообщили о подозрении:

      • организатору и еще двум соучастникам преступления – по факту незаконной вырубки деревьев в лесах, защитных и других лесных насаждениях; перевозке, хранении, сбыте незаконно срубленных деревьев, повлекшие тяжкие последствия, совершенные организованной группой,
      • другим пяти –  по факту незаконной вырубки деревьев в лесах, защитных и других лесных насаждениях; перевозке, хранении, сбыте незаконно срубленных деревьев, причинившем существенный вред, совершенным повторно по предварительному сговору группой лиц.

      Если их вину докажут, им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

      Сейчас правоохранители устанавливают личности всех, кто может быть причастен к незаконной вырубке леса. В частности, происходит проверка должностных лиц лесхозов.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги Полиция Прокуратура Киева Криминальные новости
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