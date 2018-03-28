В Киеве задержали двоих наркоторговцев марихуаной и метадоном стоимостью 180 тысяч гривен

Работники столичного управления противодействия наркопреступности провели обыски по местам жительства злоумышленников и обнаружили больше полкилограмма марихуаны и метадона общей стоимостью свыше 180 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Начальник управления противодействия наркопреступности Александр Сахно рассказал, что во время отработки оперативной информации правоохранители провели три контрольные закупки.

Злоумышленники, 48-летняя женщина и 37-летний мужчина, сбывали запрещенные вещества путем закладок. Ранее их привлекали к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В их квартирах обнаружили больше полкилограмма марихуаны, метадон, весы, банковские карты и деньги,

– прокомментировал Александр Сахно.

Следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовное производство по статье 307 Уголовного Кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а мужчине – содержание под стражей.

Напомним, на Киевщине правоохранители задержали вора в законе "Рамаза Багдатского".