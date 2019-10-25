В Киеве задержали хакера из США, который обокрал финучреждения на 6 миллионов долларов

32-летнего иностранца задержали в одном из киевских отелей. В Украине он скрывался от американских правоохранителей.

Как рассказали в департаменте киберполиции, мужчину подозревают в похищении 6 миллионов долларов. Хакер похищал средства со счетов американских финансовых учреждений

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Расследовать дело в отношении компьютерного преступника начали еще в 2010 году в США. После девяти лет расследования американские правоохранители обратились к украинским за помощью. Он скрывался в одном из самых дорогих отелей столицы Украины.

Мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

Сейчас решается вопрос о выдаче задержанного США.