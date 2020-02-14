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      В Киеве задержали мужчину, которого разыскивают в России за убийство

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      Полиция задержала мужчину, которого разыскивают за убийство в России / volyn.com.ua

      Правоохранители задержали мужчину без гражданства, которого Россия объявила в международный розыск за убийство.

      Столичные полицейские задержали 30-летнего мужчину в одной из квартир в доме на Оболонском проспекте. Об этом сообщает УНН.

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      Российская Федерация объявила мужчину в международный розыск. Его подозревают в совершении убийства и незаконном сбыте оружия.

      Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости России Новости Киева Криминал Криминальные новости
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