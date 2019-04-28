В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать все церкви в городе

В Киеве неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что заминирован Владимирский кафедральный собор, а все храмы, церкви и синагоги на Пасху будут взорваны.

Мужчину удалось задержать через час неподалеку от таксофона, из которого он звонил, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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По данным правоохранителей, о ложных заминированиях мужчина сообщал уже не впервые. Против нарушителя уже открыли уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.



Полицейские обеспечивали спокойствие и безопасность во время богослужений

На время пасхальных празднований на дежурство в столице заступили дополнительные взрывотехнические группы и кинологи, которые обследовали культовые сооружения и реагировали на сообщения о заминировании.

Кроме этого, 28 апреля на Харьковщине в полицию позвонил неизвестный и рассказал, что оставил гранату в церкви. По данному факту проводится проверка.

В целом в стране участие в массовых мероприятиях по случаю Пасхи приняли примерно семь миллионов граждан и более 20 тысяч правоохранителей. Наиболее многочисленные мероприятия прошли на Львовщине, Днепропетровщине и Буковине.



Более 20 тысяч полицейских обеспечивали спокойствие во время празднований

Отметим, что для улучшения контроля безопасности дорожного движения во время празднования привлекли более 1500 автопатрулей.