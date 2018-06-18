В Киеве задержали на взятке бывшего сотрудника ГПУ

В Киеве при получении взятки в размере более 22 тысяч долларов в понедельник, 18 июня, задержали прокурора одного из Киевских местных прокуратур и бывшего сотрудника Генпрокуратуры Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор одной из киевских местных прокуратур, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года требуют у двоих граждан неправомерную выгоду в размере 22 500 долларов США за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве", – отмечается в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что 18 июня около 19:35 бывший работник ГПУ, находясь в помещении кафе "Мафия" в Киеве, получил для себя и прокурора местной прокуратуры последнюю часть взятки в размере 20 тысяч долларов, после чего их обоих задержали в порядке ст . 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей, ведется досудебное расследование. Надзор за досудебным расследованием в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которое расследуется следователями ГСУ СБУ, осуществляет первый отдел процессуального руководства управления надзорной деятельности Генеральной инспекции ГПУ.