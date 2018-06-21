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В Киеве задержали пассажира метро, который перевозил боеприпасы

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Изъятые боеприпасы
Изъятые боеприпасы / kyiv.npu.gov.ua

В четверг, 21 июня, в Киеве на станции метро "Академгородок" полицейские изъяли у неизвестного боеприпасы, которые тот перевозил с собой.

Правоохранители обратили внимание на молодого человека с рюкзаком. При проверке документов и содержимого рюкзака они обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу, сообщает пресс-служба Главное управление Нацполиции в городе Киеве.

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По словам начальника управления полиции в метрополитене Виталия Быкова, в рюкзаке подозрительного пассажира была граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу. Известно, что парню 23 года и он проживает в Киевской области.


Задержанный пассажир метро

Событие должным образом зарегистрировано, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы,
– сообщил Виталий Быков.

Напомним, во вторник, 18 июня, правоохранители обнаружили у мужчины, который шел по центру Киева, целый арсенал оружия и боеприпасов.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Оружие Полиция метро
Источник: 24 Канал
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