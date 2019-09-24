В Киеве задержали пьяного водителя катера, который протаранил мост: видео

В Киеве пьяный мужчина протаранил мост на собственном катере. Он пытался проплыть под мостом, однако судно задело верхним каркасом. Правоохранители, которые патрулировали рядом, остановили водителя для проверки.

Полицейские заметили катер на реке Десенка в порту "Киев".

Водитель находился в нетрезвом состоянии. Впоследствии выяснилось, что это 54-летний киевлянин.

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На мужчину составили административный протокол, теперь ему грозит штраф в сумме две с половиной тысячи гривен, лишение прав на срок от одного до трех лет, общественные работы или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Смотрите видео: как пьяный водитель управлял катером в нетрезвом состоянии