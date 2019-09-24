10:25
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В Киеве задержали пьяного водителя катера, который протаранил мост: видео

      81 Читати новину українською
      В Киеве задержали пьяного водителя катера
      В Киеве задержали пьяного водителя катера / Скриншот из видео

      В Киеве пьяный мужчина протаранил мост на собственном катере. Он пытался проплыть под мостом, однако судно задело верхним каркасом. Правоохранители, которые патрулировали рядом, остановили водителя для проверки.

      Полицейские заметили катер на реке Десенка в порту "Киев".

      Водитель находился в нетрезвом состоянии. Впоследствии выяснилось, что это 54-летний киевлянин.

      Интересно! Северокорейские моряки напали на российских пограничников: детали

      На мужчину составили административный протокол, теперь ему грозит штраф в сумме две с половиной тысячи гривен, лишение прав на срок от одного до трех лет, общественные работы или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

      Смотрите видео: как пьяный водитель управлял катером в нетрезвом состоянии

       

      blog_ava
      День учителя 2019: дата и традиции празднования
      сегодня
      15275
      Теги: Новости Украины Новости Киева Водный транспорт Полиция
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      сегодня , 10:00 Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      Під обкладинкою 206
      Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      сегодня , 08:40 Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      Борис Немировський 375
      Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      сегодня , 08:15 Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      Світлана Попова 1170
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 07:45 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 2442
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 сентября , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1770
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук