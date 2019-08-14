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      В Киеве зафиксировали самый жаркий день с начала года

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      В Киеве зафиксировали самый жаркий день с начала года
      В Киеве зафиксировали самый жаркий день с начала года / pixabay.com

      Вторник, 13 августа, стал самым жарким днем 2019 года в столице Украины.

      По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 13 августа 2019 года столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до +35 градусов тепла.

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      В целом самым жарким днем в Киеве считают 13 августа 2010 года. Тогда температура воздуха достигла отметки +36,6 градусов тепла.

      В Киеве 15-го августа жара упадет до +24 градусов. Ожидается порывистый до сильного, южный ветер. Вероятность дождя – незначительная.

      via GIPHY

      Недавно ученые провели интересное исследование. Они заявили, что в 2050 году климат в мире изменится. В Киеве погодные условия будут как сегодня в Канберре – столице Австралии. К тому времени температура летом в украинской столице увеличится на +6,5 градусов тепла. Подробнее об исследовании – читайте по ссылке.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Жара в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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