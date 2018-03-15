В Киеве загорелась электроподстанция: видео с места пожара

Возле станции метро "Красный Хутор" в Киеве произошел пожар электроподстанции.

Об этом информирует "Киев Оперативный" в Facebook.

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Возгорание произошло на месте строительства нового дома. Туда уже приехали пожарная служба, ГСЧС, полиция и медики.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

К слову, 13 марта 2018 в Киеве горели помещения на территории столичного комбината "Полиграфкнига" в Святошинском районе. Это примерно 700 квадратных метров.