В Киеве загорелась электроподстанция: видео с места пожара
Возле станции метро "Красный Хутор" в Киеве произошел пожар электроподстанции.
Об этом информирует "Киев Оперативный" в Facebook.
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Возгорание произошло на месте строительства нового дома. Туда уже приехали пожарная служба, ГСЧС, полиция и медики.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
К слову, 13 марта 2018 в Киеве горели помещения на территории столичного комбината "Полиграфкнига" в Святошинском районе. Это примерно 700 квадратных метров.
Источник: 24 Канал
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