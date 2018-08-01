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В Киеве загорелась квартира: фото с места происшествия

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В Киеве неизвестные подожгли квартиру
В Киеве неизвестные подожгли квартиру / Информат

Ночью 1 августа в Киеве по адресу улица Невская, 7 горела квартира в жилом пятиэтажном доме.

Об этом сообщил сайт "Информатор".

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Сейчас стало известно, что загорелись входные двери на последнем этаже пятиэтажного дома. На месте происшествия были найдены тряпки, которые якобы пропитаны зажигательной смесью.

Загорілися вхідні двері квартири

Загорелись входные двери квартиры

Хозяин уверяет, что это поджог. Он заметил дым и начал сам тушить огонь.

Пожарные приехали в течение 10 минут после вызова и окончательно ликвидировали возгорание. Вся лестничная клетка пятого этажа покрылась сажей. На месте происшествия работали 3 машины специальной техники, патрульная полиция и карета скорой помощи. Обошлось без пострадавших. Следствие будет определять, был ли это поджог.

Пожежники швидко ліквідували загоряння квартири

Пожарные быстро ликвидировали возгорание квартиры

Напомним, 30 июля в Харькове загорелся 12-этажный жилой дом. На место сразу выехали подразделения ГСЧС и ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших не было.

Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар
Источник: 24 канал
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