В Киеве загорелась квартира: фото с места происшествия

Ночью 1 августа в Киеве по адресу улица Невская, 7 горела квартира в жилом пятиэтажном доме.

Об этом сообщил сайт "Информатор".

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Сейчас стало известно, что загорелись входные двери на последнем этаже пятиэтажного дома. На месте происшествия были найдены тряпки, которые якобы пропитаны зажигательной смесью.

Загорелись входные двери квартиры

Хозяин уверяет, что это поджог. Он заметил дым и начал сам тушить огонь.

Пожарные приехали в течение 10 минут после вызова и окончательно ликвидировали возгорание. Вся лестничная клетка пятого этажа покрылась сажей. На месте происшествия работали 3 машины специальной техники, патрульная полиция и карета скорой помощи. Обошлось без пострадавших. Следствие будет определять, был ли это поджог.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание квартиры

Напомним, 30 июля в Харькове загорелся 12-этажный жилой дом. На место сразу выехали подразделения ГСЧС и ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших не было.