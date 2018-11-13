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      В Киеве загорелась многоэтажка: фото и видео с места пожара

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      Пожар на проспекте Героев Сталинграда в Киеве
      Пожар на проспекте Героев Сталинграда в Киеве / Telegram Anatoliy Ya

      Во вторник, 13 ноября, в Киеве вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов жилого комплекса "Парк Стоун". Здание расположено на проспекте Героев Сталинграда, 2д.

      Об этом сообщает Facebook-страница "Киев Оперативный".

      Свидетели происшествия зафиксировали на фото и видео возгорания на верхних этажах здания. На кадрах видно, как с крыши жилой многоэтажки виднеется столб дыма.

      Читайте также: Под Киевом на АЗС произошел пожар: горело дизельное топливо

      Информации о пострадавших пока нет. Неизвестны пока и причины инцидента.

      Київ пожежа ЖК Парк Стоун
      Пожар в ЖК "Парк Стоун"

      Київ пожежа багатоповерхівка Парк Стоун
      Пожар в киевской многоэтажке
       

       

      Смотрите видео с пожара в ЖК "Парк Стоун" в Киеве:

       

      Пожежа Київ
      Пожар в Киеве

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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