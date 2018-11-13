В Киеве загорелась многоэтажка: фото и видео с места пожара
Во вторник, 13 ноября, в Киеве вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов жилого комплекса "Парк Стоун". Здание расположено на проспекте Героев Сталинграда, 2д.
Об этом сообщает Facebook-страница "Киев Оперативный".
Свидетели происшествия зафиксировали на фото и видео возгорания на верхних этажах здания. На кадрах видно, как с крыши жилой многоэтажки виднеется столб дыма.
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Информации о пострадавших пока нет. Неизвестны пока и причины инцидента.
Пожар в ЖК "Парк Стоун"
Пожар в киевской многоэтажке
Смотрите видео с пожара в ЖК "Парк Стоун" в Киеве:
Пожар в Киеве
Источник: 24 Канал
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