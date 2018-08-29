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В Киеве загорелся бизнес-центр: на видео сняли густой дым

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Пожар в бизнес-центре в Киеве
Пожар в бизнес-центре в Киеве / Кадр из видео

В среду, 29 августа, в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре на Харьковском шоссе, рядом со станцией метро "Бориспольская". На видео сняли густые серые клубы дыма, которые охватили часть здания.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.

Причина возгорания пока неизвестна. Известно только, что пожар возник на одном из верхних этажей здания.

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Отметим, что в охваченном огнем бизнес-центре расположены офисы Международных авиалиний Украины, а также туроператоров JoinUP и Pegas.

На место происшествия отправились спасатели.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие Пожар
Источник: 24 Канал
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