В Киеве загорелся бизнес-центр: на видео сняли густой дым
В среду, 29 августа, в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре на Харьковском шоссе, рядом со станцией метро "Бориспольская". На видео сняли густые серые клубы дыма, которые охватили часть здания.
Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.
Причина возгорания пока неизвестна. Известно только, что пожар возник на одном из верхних этажей здания.
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Отметим, что в охваченном огнем бизнес-центре расположены офисы Международных авиалиний Украины, а также туроператоров JoinUP и Pegas.
На место происшествия отправились спасатели.
Источник: 24 Канал
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