В Киеве загорелся крупный лесопарк
В Киеве на левом берегу загорелась лесопарковая зона площадью 3 гектара.
Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на слова пресс-секретаря столичной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолаги.
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По ее словам, вызов о пожаре поступил в 14:18. На место происшествия отправились 2 подразделения ГСЧС. Также к тушению пожара привлечены специалисты лесного хозяйства и коммунальные службы.
Напомним, в Государственной службе чрезвычайных ситуаций предостерегали, что в течение выходных 9-10 июня в Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности.
Источник: 24 Канал
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