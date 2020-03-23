14:56
23 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      В Киеве закрыли для посетителей все интернаты

      - Читати новину українською

      На карантин в столице из-за пандемии коронавируса закрыли интернаты. Они закрыты на вход и выход.

      В Киеве приняли меры, чтобы ограничить контакты уязвимых категорий, сообщает Киевская городская государственная администрация.

      Читайте также Карантин 2020: в Украине анонсировали детский кинофестиваль

      Работники, проживающие за пределами Киева, временно живут на территории интернатов или работают вахтовым методом.

      По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, в интернатах Киева нет подозрений на коронавирус. При этом в Киевском психоневрологическом интернате 11 человек заболели острой респираторно-вирусной инфекцией, еще 2 человека – в Дарницком детском доме-интернате.

      карантин метро заборона
      Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

      Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      сегодня
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Дети и несовершеннолетние Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:14 Киевлянам запретили посещать детские и спортивные площадки: инфографика
      Вероніка Климська
      сегодня , 14:00 Мир притормозил, а время потеряло цену, или Нас изменил карантин
      Павло Казарін
      18 марта , 12:26 В Европе бум онлайн-покера из-за коронавируса
      сегодня , 12:30 Что включает в себя гарантия на новый автомобиль?
      сегодня , 13:00 Новости о коронавирусе 23 марта: умерло почти 15 000 человек, на борьбу с вирусом уйдет 2 года
      Соломія Ніколайчук
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук