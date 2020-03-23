В Киеве закрыли для посетителей все интернаты

На карантин в столице из-за пандемии коронавируса закрыли интернаты. Они закрыты на вход и выход.

В Киеве приняли меры, чтобы ограничить контакты уязвимых категорий, сообщает Киевская городская государственная администрация.

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Работники, проживающие за пределами Киева, временно живут на территории интернатов или работают вахтовым методом.

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, в интернатах Киева нет подозрений на коронавирус. При этом в Киевском психоневрологическом интернате 11 человек заболели острой респираторно-вирусной инфекцией, еще 2 человека – в Дарницком детском доме-интернате.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала