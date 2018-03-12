В Киеве закрыли лицей посреди учебного года

С 12 марта 2018 года в Киевском физико-математическом лицее остановили обучение из-за аварийного состояния здания. До этого момента о том, что учебное заведение опасно, никто не говорил. А дети ходили на учебу. Родители подозревают: заведение торопятся закрыть, потому что кто-то "положил глаз" на участок почти в центре города.

12 марта 2018 года ученики лицея и их родители стоят под школьными дверями: пришли требовать от чиновников объяснений. О прекращении учебного процесса родителей сообщили через смс: с 12 марта школа переходит на режим дистанционного обучения, пока детей не переведут в другие учебные заведения.

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Согласно выводам обследования технического состояния здания, лицей рекомендуют демонтировать. Хотя летом состояние помещения чиновников удовлетворяло, ведь начать учебный год в лицее разрешили. Как оказалось, осенью здание проверили еще раз. Привлекли специалистов, которых отобрали через открытый тендер.

Деревянные перекрытия, ни разу не было проведено капитального ремонта, из года в год техническое состояние здания ухудшается,

— заверил директор лицея № 142 Ольга Боклогова.

Вот только почему об этом так долго не говорили родителям, директор не объясняет и просто уходит. А вот местные чиновники продолжают держать оборону. Пугают разъяренных людей подтоплением. По словам Владимира Бялковского, первого заместителя председателя Соломенской районной администрации, сейчас происходит потепление и повышение грунтовых вод.

Родители чиновничьим словам не верят, сами идут проверять подвал. Между тем из районного управления образования подвозят документы. Те объясняют: дополнительное обследование провели, потому что перед началом года школу проверили плохо. Комиссия все определяла "на глаз".

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Говорят, сносить школу, как рекомендуют в документе, — не будут, будут только укреплять фундамент и потолки. Родители же опасаются, что на самом деле чиновники не о безопасности их детей беспокоятся, а кто-то хочет захватить земельный участок. Ведь компания, которая вынесла финальный вердикт, фигурирует в уголовном деле по рейдерству. Тендер фирма выиграла, хотя ее предложение было самым дорогим. А у руководителя — многие фирмы, в том числе и строительная. Поэтому, предполагают родители, его тоже может заинтересовать участок почти в центре столицы. Руководитель компании все обвинения отвергает.

На сегодня, слава Богу, я чист перед законом и совестью, и я очень рад, что я обнаружил то, что обнаружил, потому что здание действительно опасно,

— сказал директор фирмы, которая проводила обследование лицея, Михаил Тимченко.

Между тем, детей решили отправить на каникулы. А потом перевести на обучение в другую школу, которую недавно открывал мэр Кличко. Родителям такой сценарий не нравится. Хотят немедленно возобновить учебный процесс и поставить охрану, чтобы избежать провокаций, например поджога. Соответствующий документ подписали и передали на рассмотрение комиссии. И уже завтра утром ожидают решения. Между тем, чиновники пообещали повторное обследование. На этот раз — за работу возьмется государственное предприятие. И уверяют — земельный участок никому не отдадут.

Напомним, срок регистрации на основную сессию внешнего независимого тестирования заканчивается 19 марта.