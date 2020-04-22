В Киеве закрыли мужской монастырь, где COVID-19 подтвердили у 12 монахов
За последние сутки коронавирус подтвердили у 13 монахов: 1 случай зафиксировали в Киево-Печерской лавре, еще 12 – в Покровском Голосеевском мужском монастыре.
Сейчас в мужском монастыре проводят дезинфекцию. Об этом сказал мэр Киева во время брифинга.
Важно Когда в Киеве планируют ослабление карантина: ответ Кличко
Кличко сообщил, что Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывают на карантин.
Также городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу. И в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию,
– подытожил Кличко.
Интересно Минздрав назвал церкви, которые стали очагами коронавируса в Украине
Коронавирус и церковь: все, что нужно знать
- У священнослужителя с Тернопольщины коронавирус подтвердили 19 марта. После заражения и вплоть до госпитализации он успел установить контакты с не менее 500 людьми.
- Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.
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