В Киеве закрыли мужской монастырь, где COVID-19 подтвердили у 12 монахов

За последние сутки коронавирус подтвердили у 13 монахов: 1 случай зафиксировали в Киево-Печерской лавре, еще 12 – в Покровском Голосеевском мужском монастыре.

Сейчас в мужском монастыре проводят дезинфекцию. Об этом сказал мэр Киева во время брифинга.

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Кличко сообщил, что Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывают на карантин.

Также городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу. И в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию,

– подытожил Кличко.

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