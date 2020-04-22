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      В Киеве закрыли мужской монастырь, где COVID-19 подтвердили у 12 монахов

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      Коронавирус в Украине: COVID-19 подтвердили у 13 монахов / headtopics.com

      За последние сутки коронавирус подтвердили у 13 монахов: 1 случай зафиксировали в Киево-Печерской лавре, еще 12 – в Покровском Голосеевском мужском монастыре.

      Сейчас в мужском монастыре проводят дезинфекцию. Об этом сказал мэр Киева во время брифинга.

      Важно Когда в Киеве планируют ослабление карантина: ответ Кличко

      Кличко сообщил, что Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывают на карантин.

      Также городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу. И в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию,
      – подытожил Кличко.

      Интересно Минздрав назвал церкви, которые стали очагами коронавируса в Украине

      Коронавирус и церковь: все, что нужно знать

      • У священнослужителя с Тернопольщины коронавирус подтвердили 19 марта. После заражения и вплоть до госпитализации он успел установить контакты с не менее 500 людьми.
         
      • Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.
         
      • В Киево-Печерской лавре обнаружили более сотни инфицированных COVID-19. Святыня закрыта на карантин. Накануне сообщали о том, что в лавре умерли двое монахов: архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.
         
      • В Шумске Тернопольской области, настоятель УПЦ МП Михаил Костюк должен находиться в самоизоляции, ведь является контактным лицом больного коронавирусом человека. Вместо этого он продолжает службу в храме и встречается с верующими.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Религия Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Виталий Кличко Новости Киева Києво-Печерськая лавра
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