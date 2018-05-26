В Киеве закрыли пять станций метро из-за звонка о заминировании
В Киевском метрополитене заявили, что в столице приостановили работу пять станций метро из-за анонимного звонка о заминировании.
Об этом Киевский метрополитен сообщил в Twitter.
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"Внимание! Поступили анонимные звонки о минировании станций – "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыты для пассажиров", – говорится в сообщении.
Сейчас проводится проверка.
Источник: 24 Канал
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