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В Киеве закрыли пять станций метро из-за звонка о заминировании

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В Киеве перекрыли пять станции метро из-за звонка о заминировании
В Киеве перекрыли пять станции метро из-за звонка о заминировании / Фото из открытых источников

В Киевском метрополитене заявили, что в столице приостановили работу пять станций метро из-за анонимного звонка о заминировании.

Об этом Киевский метрополитен сообщил в Twitter.

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"Внимание! Поступили анонимные звонки о минировании станций – "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыты для пассажиров", – говорится в сообщении.

Сейчас проводится проверка.

 

Теги: Новости Киева метро
Источник: 24 Канал
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