В Киеве закрыли популярную станцию метро из-за вероятности взрыва

Утром 31 октября в Киеве временно закрыли на вход и на выход станцию метро «Площадь Льва Толстого". Причина – поступил анонимный звонок о минировании.

Соответствующее сообщение появилось на официальной Facebook-странице КП "Киевский метрополитен".

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"Станция" Площадь Льва Толстого", плюс пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Продолжается проверка", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября на одной из станций киевского метро компания подростков розпилила неизвестный газ, в результате чего пострадали около десятка человек. Инцидент произошел, когда люди спускались эскалатором на платформу.