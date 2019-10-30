В Киеве закрыли посольство Израиля

В Киеве на время закрыли посольство Израиля из-за забастовки израильских дипломатов.

Об этом сообщила пресс-служба миссии Израиля в Украине в фейсбуке. Таким образом госслужащие выступают против решения израильского Министерства финансов взимать налог с неподтвержденных чеков представительских расходов.в.

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В диппредставительствах Израиля в других странах мира также проходят забастовки, и они тоже не работают. Так же прекратили работу пункты пропуска на границе с Палестиной.

Вместе с дипломатами бастуют и военные, поскольку решение Министерства финансов касается и их. В своем совместном заявлении израильские МИД и Минобороны назвали это серьезным ударом по зарплатам своих работников.