В четверг, 8 ноября, в Киеве закрыли на вход станцию метро "Вокзальная". Причиной закрытия стала техническая неисправность эскалатора.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

Сейчас специалисты выясняют причины остановки оборудования. В то же время работают 2 эскалатора, которые вывозят пассажиров на выход.

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Увага!

Станцію "Вокзальна" зачинено на вхід.

Технесправність ескалатора. Фахівці з'ясовувують причини зупинки обладнання.

Два працюючі ескалатори вивозять пасажирів на вихід.

Про відкриття станції буде повідомлено додатково.

Перепрошуємо за тимчасові незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 8 ноября 2018 г.

К слову, в четверг станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" временно ограничат работу из-за футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция).