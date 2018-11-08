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      В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная"

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      В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная"
      В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная" / Фото из открытых источников

      В четверг, 8 ноября, в Киеве закрыли на вход станцию метро "Вокзальная". Причиной закрытия стала техническая неисправность эскалатора.

      Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

      Сейчас специалисты выясняют причины остановки оборудования. В то же время работают 2 эскалатора, которые вывозят пассажиров на выход.

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      К слову, в четверг станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" временно ограничат работу из-за футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция).

      Теги: Новости Украины Транспорт метро Новости Киева
      Источник: 24 канал
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