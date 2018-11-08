В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная"
В четверг, 8 ноября, в Киеве закрыли на вход станцию метро "Вокзальная". Причиной закрытия стала техническая неисправность эскалатора.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.
Сейчас специалисты выясняют причины остановки оборудования. В то же время работают 2 эскалатора, которые вывозят пассажиров на выход.
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К слову, в четверг станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" временно ограничат работу из-за футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция).
Источник: 24 канал
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