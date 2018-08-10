В Киеве "заминировали" станцию "Шулявская"

В Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская", сейчас ее закрыли для проверки. Информацию об открытии станции обещают обнародовать позже.

Об этом сообщил в Twitter "Киевский метрополитен". "Станция "Шулявская" закрыта для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", – отметили в пресс-службе. Увага!

Станцію "Шулявська" зачинено для перевірки.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 10 серпня 2018 р.