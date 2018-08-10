В Киеве "заминировали" станцию "Шулявская"
В Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская", сейчас ее закрыли для проверки. Информацию об открытии станции обещают обнародовать позже.
Об этом сообщил в Twitter "Киевский метрополитен".
"Станция "Шулявская" закрыта для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", – отметили в пресс-службе.
Источник: 24 Канал
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