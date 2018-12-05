В Киеве, вероятно, заминировали два суда: людей эвакуируют

В двух судах Киева ищут взрывчатку. Шевченковский районный суд и Шевченковский районный суд эвакуируют из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом сообщили представители суда на Facebook-странице.

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Известно, что 5 декабря 2018 года в 11 часов в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании помещения суда. Вследствие этого работу сразу прекратили. Более того, всех работников и посетителей срочно эвакуировали.

О возобновлении работы суда обещают сообщить дополнительно.

Кроме того, пресс-служба Деснянского районного суда города Киева тоже сообщила о заминировании здания суда. Работа суда временно приостановлена.

К слову, недавно во Львове "заминировали" 10 отелей и фитнес-клубов.