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      В Киеве, вероятно, заминировали два суда: людей эвакуируют

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      В Киеве вероятно заминировали уже два суда
      В Киеве вероятно заминировали уже два суда / Фото из открытых источников

      В двух судах Киева ищут взрывчатку. Шевченковский районный суд и Шевченковский районный суд эвакуируют из-за анонимного сообщения о заминировании.

      Об этом сообщили представители суда на Facebook-странице.

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      Известно, что 5 декабря 2018 года в 11 часов в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании помещения суда. Вследствие этого работу сразу прекратили. Более того, всех работников и посетителей срочно эвакуировали.

      О возобновлении работы суда обещают сообщить дополнительно.

      Кроме того, пресс-служба Деснянского районного суда города Киева тоже сообщила о заминировании здания суда. Работа суда временно приостановлена.

      К слову, недавно во Львове "заминировали" 10 отелей и фитнес-клубов.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция
      Источник: 24 канал
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