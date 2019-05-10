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      В Киеве "заминировали" здание КГГА: фото, видео

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      КГГА
      КГГА / 24 канал

      Здание Киевской городской государственной администрации заминировали. Анонимное сообщение о том, что в помещении якобы есть взрывчатка, поступило в половине шестого.

      Всех работников эвакуировали. Сейчас на месте работают пиротехники и спасатели, сообщил 24 каналу один из сотрудников мэрии.

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      Ориентировочно в 17:40 прозвучало сообщение о заминировании и всех работников попросили покинуть здание.

      кмда замінували
      Фото из-под здания КГГА

      В последнее время в Украине много сообщений о заминировании, и все – ложные. На Пасху во Львове неизвестные сообщили, что взрывчатку якобы заложили в семь церквей. А несколько дней назад кто-то неудачно пошутил о заминировании восьми отелей. Всех постояльцев пришлось эвакуировать.

      8 мая поступило сообщение о заминировании одной из школ. Как оказалось, виновник – десятиклассник, который просто не хотел писать контрольную. Хотя в целом полиция злоумышленников не находит. А наказание за такие шутки серьезное. Могут даже на 8 лет сесть в тюрьму.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Фейковые заминирования
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