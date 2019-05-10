В Киеве "заминировали" здание КГГА: фото, видео

Здание Киевской городской государственной администрации заминировали. Анонимное сообщение о том, что в помещении якобы есть взрывчатка, поступило в половине шестого.

Всех работников эвакуировали. Сейчас на месте работают пиротехники и спасатели, сообщил 24 каналу один из сотрудников мэрии.

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Ориентировочно в 17:40 прозвучало сообщение о заминировании и всех работников попросили покинуть здание.



Фото из-под здания КГГА

В последнее время в Украине много сообщений о заминировании, и все – ложные. На Пасху во Львове неизвестные сообщили, что взрывчатку якобы заложили в семь церквей. А несколько дней назад кто-то неудачно пошутил о заминировании восьми отелей. Всех постояльцев пришлось эвакуировать.

8 мая поступило сообщение о заминировании одной из школ. Как оказалось, виновник – десятиклассник, который просто не хотел писать контрольную. Хотя в целом полиция злоумышленников не находит. А наказание за такие шутки серьезное. Могут даже на 8 лет сесть в тюрьму.