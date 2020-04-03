В Киеве заработали бригады, которые тестируют людей на COVID-19 дома

В Киеве начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на наличие COVID-19. Для этого людям не нужно никуда идти, потому что экспресс-тестирование проводят дома.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что такие бригады созданы во всех районах. Об этом говорится на сайте КГГА.

Важно Когда ожидать пик эпидемии COVID-19 в Киеве: предположение председателя ОГА

Он отметил, что столица тщательно подготовилась к этому шагу. Приказом определен алгоритм функционирования мобильных бригад от их склада до обеспечения медицинских работников всем необходимым.

Кроме этого, провели ряд учредительных онлайн-совещаний и конференций с руководителями учреждений, на базе которых созданы бригады, в том числе с участием представителей Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины.

Такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусной болезнью исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента. Это не служба такси, которая по вашему требованию привезет вам на дом медика, который сделает анализ,

– отметил Поворозник.

Также он призвал людей, которые подозревают у себя COVID-19, оставаться дома и уведомить своего семейного врача о симптомах болезни.

Коронавирус в Киеве: главное

По состоянию на 3 апреля в столице Украины коронавирусом заболели 160 человек, еще 70 инфицированных – в области. В Киеве, как и в других областях страны, действует карантин. Его ввело правительство 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

Не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.

В Киеве начали тестировать на наличие коронавируса всех пациентов с воспалением легких. В целом в столице экспресс-тесты на COVID-19 прошли 1900 человек.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала