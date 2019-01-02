В Киеве заработали пункты приема новогодних елок

В Киеве со 2 января начали работать 15 пунктов приема новогодних елок. Власти города призывают жителей столицы дать вторую жизнь вечнозеленым красавицам и сдать их на переработку.

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА на странице в Facebook.

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Напоминаем, свои елки, сосны, пихты жители Киева смогут принести в 15 пунктов сбора, что откроют со 2 января во всех районах Киева. Собранные деревья переработают в щепу на специальной дробилке и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений, – говорится в сообщении.

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Пункты приема новогодних елок 2018-2019